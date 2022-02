Krems: Neue Badearena mit Wellness-, Sport und Freizeitbereich

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Ein beeindruckender Blick soll sich künftig aus dem Freizeitbecken der neuen Badearena in Krems bieten. Aus drei unterschiedlichen Himmelsrichtungen wird Licht einfallen, die Kirche von Stein an der Donau ist durch eine große Glasfassade zu sehen. Konzipiert wurden die Pläne von Udo-Friedrich Schuster und Christian Petras vom Architekturbüro skyline architekten.

Insgesamt waren sechs Einreichungen im Rahmen des Architekturwettbewerbes eingelangt, sie sind ab sofort im Kremser Rathaus ausgestellt. Beim Siegerprojekt wurde vor allem Wert auf einen mehrstufigen Baukörper gelegt. So kann der Sportbereich klar vom Familien- und Kinderbereich und dem Saunabereich getrennt werden. Und auch die Landschaft wollte man laut Schuster zur Geltung bringen.