83 Frauen gründeten 2021 ein Unternehmen im Bezirk Krems

Am 8. März ist Weltfrauentag. Aus diesem Anlass wurde das Unternehmertum im Bezirk Krems von der Wirtschaftskammer Niederösterreich genauer unter die Lupe genommen. Dabei zeigt sich, dass viele Frauen den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben. 2021 haben 83 Frauen im Bezirk ein Unternehmen neu gegründet.

Viele Unternehmerinnen

In Krems sind generell viele Unternehmerinnen tätig. „1001 aktive Unternehmerinnen im Bezirk Krems leisten tagtäglich Großartiges. Sie sind eine treibende Kraft und stärken unseren Wirtschaftsstandort“, so Barbara Schmidl, Bezirksvertreterin von Frau in der Wirtschaft Krems.

Mit dem Blick auf ganz Niederösterreich zeigt sich, dass bereits 47,3 Prozent aller Unternehmensgründungen in weiblicher Hand (ohne Personenbetreuerinnen) liegen. Damit wurde ein neuer Rekord aufgestellt. In Summe gibt es mittlerweile aktuell 43.354 aktive Unternehmerinnen in ganz Niederösterreich.

Beruf und Familie

Als Gründe, warum Frauen selbstständig werden wollen, gelten unter anderem die flexible Zeit- und Lebensgestaltung sowie der Wunsch, die "eigene" Chefin zu werden. Doch auch als „eigene“ Chefin gestaltet sich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht immer einfach. „Es ist und bleibt die größte Herausforderung für Frauen, die im Berufsleben stehen. Knapp die Hälfte aller selbstständigen Frauen hat immerhin auch Kinder. Wir setzen uns daher für eine rasche Verbesserung der Kinderbetreuungssituation ein, in quantitativer wie auch in qualitativer Hinsicht“, so Schmidl.