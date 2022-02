Rasche Maßnahmen wurden bei 1. Kremser Klimakonferenz gefordert

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Rasch Maßnahmen setzten, damit "Krems weiterhin eine lebendige, zukunfts-fitte Stadt mit höchster Lebensqualität bleibt" - das war die Conclusio der 1. Kremser Klimakonferenz. Während die Stadt am Mittwoch in einer Aussendung Energieautarkie bis 2030 als wichtiges Vorhaben nannte, forderte Fridays for Future "mehr Mut für Klimapolitik mit klar definierten Zielen".

Von Mobilität bis Beschattung

Verwiesen wurde auf mehrere Projekte, "die so rasch wie möglich umgesetzt werden sollten". Konkret genannt wurden klimafreundliche Mobilität samt entsprechendem Konzept, neue Grünräume und Plätze mit Beschattungen durch Pflanzen, städtische Versorgung durch ein Biomassekraftwerk und das Radstreckennetz. Mit eingebunden in die Vorhaben sei die Klima- und Energiemodellregion Krems (KEM).

Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb ging im Rahmen der Konferenz in einem Vortrag auf die zukünftige Lage in der Welterbe-Region ein. Jugendliche von heute würden im Alter von 80 Jahren eine Erderwärmung von bis zu vier Grad vorfinden, wurde betont. "Wir müssen umdenken und klimafreundlich handeln, damit wir ein gutes Leben für alle gewährleisten können. Herausforderungen sind sozial und ökologisch, die nur gemeinsam gelöst werden können."

Ausgangspunkt der Kremser Klimakonferenz waren zehn Forderung von Fridays For Future Krems, die bereits 2019 gestellt wurden: