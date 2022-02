Was man sich von der Kremser Klimakonferenz erwarten kann

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

FĂĽr Engagement um den Klimaschutz hat die Stadt Krems vom Land NĂ– erst vor kurzem die Auszeichnung als Energie-Vorbildgemeinde bekommen. Seit 2017 fĂĽhrt die Stadt als Klima-Energie-Modellregion eine Energiebuchhaltung der Stadt.

Erste Kremser Klimakonferenz

Nun wird Krems erneut zum Hotspot in Sachen Verbesserungen fĂĽr den Klimaschutz. Am Freitag, den 18. Februar, ab 16 Uhr geht die erste Kremser Klimakonferenz ĂĽber die virtuelle BĂĽhne.