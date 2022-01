Mobilität, Grünräume und mehr: Agenda für 1. Kremser Klimakonferenz fix

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Am 18. Februar findet die 1. Kremser Klimakonferenz statt. "Um unsere Welt auch für nächste Generationen lebenswert zu erhalten, müssen wir unsere Kräfte bündeln, und zwar jetzt", appellierte Bürgermeister Reinhard Resch (SPÖ) an Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Bürger. Der Fokus der Konferenz liege auf Mobilität, Grünräume und Energieautarkie, teilte die Stadt an der Donau mit. Als Höhepunkt wurde ein virtueller Vortrag von Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb angekündigt.

Stadt gemeinsam mit Klimaaktivisten

Als Veranstalter fungiert die Stadt, Fridays for Future (FFF) Krems gestaltet die Konferenz mit. Das Motto lautet "Gemeinsam Klima gestalten". FFF Krems haben vor über zwei Jahren einen Zehn-Punkte-Forderungskatalog an die Stadtregierung übergeben, wurde am Montag in einer Aussendung erläutert. Der seit längerem laufende Klimadialog zwischen der Stadt und Aktivisten soll bei der Konferenz einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Jedes Thema wird zunächst durch Experten präsentiert, dann können sich interessierte Bürger in Diskussionsrunden einbringen.

Beginn der Konferenz ist um 16.00 Uhr, Ferdinand-Dinstl-Saal (Bahnhofplatz 16) Die Anmeldung läuft bis 11.2. unter krems2030@krems.gv.at.