1. Kremser Klimakonferenz findet nun doch online statt

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Die 1. Kremser Klimakonferenz am 18. Februar wird online stattfinden. Wegen der aktuell sehr hohen Infektionszahlen im Zusammenhang mit dem Coronavirus haben die Verantwortlichen umdisponiert, teilte der Magistrat der Stadt mit. Entgegen der ersten Ankündigung werde von einer Präsenzveranstaltung abgesehen.

Termin bleibt gleich

Der ursprüngliche Termin bleibt gleich: Die Konferenz beginnt am 18. Februar um 16.00 Uhr. Wer teilnehmen will, erhält den dafür notwendigen Link. Voraussetzung ist die Anmeldung unter krems2030@krems.gv.at.

Die Klimakonferenz im virtuellen Raum lädt Bürgerinnen und Bürger ein, sich einzubringen und mitzudiskutieren. Ein Moderatoren-Team soll dafür sorgen, "dass die Partizipation auch online möglich ist und somit ein lebendiger Diskurs stattfinden kann".