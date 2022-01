Spitzer Marillenkirtag auch 2022 abgesagt

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Eigentlich hätte der Spitzer Marillenkirtag von 22. bis 24. Juli über die Bühne gehen sollen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde er jedoch bereits abgesagt. Mittlerweile ist es das vierte Mal in der 70-jährigen Geschichte des Kirtags, dass er nicht stattfinden kann. 2023 soll es jedoch eine Neuauflage mit Schwerpunkt auf Kulinarik und Wein geben.

Diese Entscheidung wurde vom Tourismusverein Spitz und der Marktgemeinde Spitz gemeinsam getroffen. In Zukunft wird die Marktgemeinde Spitz die organisatorischen Agenden des Marillen Kirtags neu übernehmen und auch als Veranstalter nach außen hin auftreten.

Marillen Sommer

Marillenfreunde müssen dennoch nicht traurig sein: Von 1. bis 24. Juli findet heuer im ganzen Ort der Spitzer Marillen Sommer statt. Dabei stehen das Marillarium, Marizillo, die Marillen-Donau-Lounge, Marillarte, die Spitzer Dämmerschoppen, wöchentliche Jubiläums- und Vereinsfeste sowie das Festival Glatt&Verkehrt am Programm.

Ab 1. April wird es nähere Informationen dazu unter www.marillensommer.at geben.