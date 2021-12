Vorschau verspricht abwechslungsreiches Veranstaltungsjahr in Krems

Der erste Ausblick ins Festivaljahr 2022 ist in Krems vor allem eines: Abwechslungsreich.

Den Anfang macht Imago Dei vom 11. März bis zum 18. April. Nadja Kayali stellt in ihrer ersten Saison als neue Leiterin das Festival unter den Titel „Zwischenwelten“. Im Klangraum Krems Minoritenkirche stehen bis Ostermontag sechzehn Konzertveranstaltungen auf dem Programm. In einer Matinee am 20. Februar kann man sich einen ersten musikalischen Vorgeschmack auf das neukonzipierte Festival holen. Tickets sind ab Mitte Jänner erhältlich (Infos: www.imagodei.at).

Nur wenig später startet das donaufestival „Stealing the Stolen“ (29. 4. bis 1. 5.) und bringt Sound, Art, Performance, Diskurs. Schauplätze des genreübergreifenden, avantgardistischen Kunstfestivals, das rund 20 Programmpunkte pro Tag präsentiert, sind der Klangraum Krems Minoritenkirche, mehrere Hallen am Messegelände, die Dominkanerkirche, das Kino im Kesselhaus, Forum Frohner, Kunsthalle Krems und weitere Orte. Frühbuchertickets sind ab Mitte Jänner erhältlich (Infos: www.donaufestival.at).

Das 26. Festival Glatt&Verkehrt vom 15. bis 31. Juli macht sich auf in eine „Neue Welt“. Das kann geografisch gelesen werden, doch es verheißt auch Impulse, die Welt vielleicht ein Stück zu verändern. Die Musikwerkstatt findet diesmal wieder im Stift Göttweig statt und wird wie gewohnt mit vermittelnden und pädagogischen Konzepten am Glatt&Verkehrt-Sound mitarbeiten. Zu hören ist dieser dann im Schloss zu Spitz, in Göttweig und bei Winzer Krems statt. Für letzteren Veranstaltungsort sind bereits Vorverkaufspässe erhältlich (Infos: www.glattundverkehrt.at).