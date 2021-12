51 Jahre am Markt: Dr. Maroni und sein Geheimrezept

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

1971 hat der gerade einmal 20-jährige Roman Stippich begonnen, in der Kremser Innenstadt Maroni zu verkaufen. „Ich war noch gar nicht gewerbeberechtigt“, erzählt er heute. Die Polizei habe damals aber Nachsicht gezeigt und ihm empfohlen, einen guten Platz zu suchen. „Das war zu der Zeit noch sehr gemütlich.“ Schon damals hat er sich am Täglichen Markt platziert. Mittlerweile steht er in der kalten Jahreszeit mit seinem Stand immer genau an dieser Stelle.

In der Region wird er liebevoll Dr. Maroni genannt, seine Kastanien sowie die Bratkartoffeln sind so beliebt, dass die Schlange oft lang ist. Manche seiner Kunden kennt er bereits, seit sie Kinder waren. „Die kommen jetzt schon mit dem eigenen Nachwuchs.“ Viele Freundschaften seien über die Jahre entstanden. Mit Standort an einem der Hauptkommunikationszentren der Stadt erfährt er viele Geschichten aus erster Hand: „Ich weiß alles über Krems.“