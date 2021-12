Neuer Kalender zeigt Naturlandschaften der Wachau

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Bereits zum 25. Mal erscheint ein Kalender mit Fotografien von Gregor Semrad, der die Wachau in allen Jahreszeiten zeigt. „Mein Herz hängt an der Wachau. Es ist mir noch immer nicht fad“, sagt der Fotograf im Gespräch mit dem KURIER. Am meisten fasziniere ihn nach wie vor die Gemeinde Dürnstein als Motiv.