Kremser "Archiv der Zeitgenossen" mit Literatur im Mittelpunkt

Das Kremser "Archiv der Zeitgenossen" will künftig den Literaturbereich verstärkt in den Fokus rücken. Einen Schwerpunkt bildet 2022 der 85. Geburtstag von Autor und Vorlassgeber Julian Schutting, wurde in einer Aussendung betont. Die Sammlung künstlerischer Vor- und Nachlässe an der Donau-Universität wird seit November von Helmut Neundlinger geleitet, der in dieser Funktion Christine Rigler nachfolgte.

Neundlinger war seit 2014 am Zentrum für Museale Sammlungswissenschaften der Universität für Weiterbildung Krems tätig. Dort betreute er den Sammlungsbereich Literatur der Landessammlungen NÖ.

Band zu Schuttings Ehren

Anlässlich des Ehrentages von Schutting wird in der Literaturedition Niederösterreich ein Band mit szenisch-dramatischen Werken erscheinen, der im Rahmen einer Kooperation mit dem Unabhängigen Literaturhaus Niederösterreich präsentiert wird. Das Archiv wird sich außerdem verstärkt bei KOOP-LITERA Österreich, einem Netzwerk von Institutionen, die künstlerische Vor- und Nachlässe aufarbeiten, einbringen. "Die Forschungsleistung wird in Publikationen über Filmemacher Peter Patzak sowie über den Komponisten Kurt Schwertsik einfließen", wurde festgehalten.