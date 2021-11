Die feuerrote Friederike im Karikaturmuseum Krems

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Die Geschichten und Erzählungen von Christine Nöstlinger begleiteten unzählige Kinder- und Jugendtage. Was viele allerdings gar nicht wissen ist, dass die Autorin lange ihre Bücher selbst illustriert hat. Jene Bilder und auch neu entstandene Zeichnungen sind ab 13. November im Karikaturmuseum Krems zu sehen.

Darunter auch der Kinderbuch-Klassiker „Die feuerrote Friederike“. In ihrem Erstlingswerk, das 2020 seinen 50. Geburtstag feierte, wehrt sich das Mädchen mit den feuerroten Haaren und Sommersprossen auf den Wangen mit Zauberkräften gegen die Demütigungen ihrer Mitschülerinnen. Damit entstand auch eine neue Bewegung in der Kinder- und Jugendliteratur. Bis heute ist das Buch – mit seinen liebevollen Illustrationen – ein Bestseller.