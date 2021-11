Kittenberger Erlebnisgärten verzaubern wieder im Advent

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Schon in den wärmeren Jahreszeiten sind die Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern bei Langenlois (Bezirk Krems-Land) ein Hingucker. Sobald die Tage aber kürzer werden, erstrahlen die 50 verschiedenen Schaugärten mit kreativer und aufwändiger Weihnachtsdekoration nochmal in ganz neuem Glanz.

500.000 Lichter

Von nun an stimmen unter dem Namen "Illumina der Weihnacht" Licht, Wasser und Musik zusammen auf die bevorstehende Adventzeit ein. Ab Einbruch der Dämmerung gibt es ein Lichtermeer mit über 500.000 Lichtern, welche von der EVN zur Verfügung gestellt wurden.

Nicht nur auf der visuellen, sondern auch auf der kulturellen Ebene wird bis Weihnachten in Schiltern viel geboten, wie es in einer Aussendung der Erlebnisgärten heißt. Am 14. November tritt Elisabeth Engstler mit ihrem Programm „Sind Sie schon bereit für Weihnachten“ auf und am 20. November kommt Katharina Grabner-Hayden mit ihrer musikalisch-kabarettistischen Lesung „Oh du fröhliche...“ in die Kittenberger Erlebnisgärten.

Highlights an jedem Tag

Ab 27. November gibt es täglich um 16 Uhr eine Vorstellung von Gartenchef Reinhard Kittenberger selbst. Gemeinsam mit Rudi Murth und Musicalstar Julia Preglau lädt er bis zum 22. Dezember jeden Tag zum "Adventzauber-Konzert". Außerdem finden täglich Veranstaltungen rund um die Themen Floristik, Tiere und Kräuter der Adventzeit statt. Dazu kommt eine Christbaumausstellung, Fotopoints, eine Weihnachts-Rätselrallye und viele weitere Highlights.