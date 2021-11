Kritische Beobachter unserer Zeit in der Landesgalerie Krems

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Eine schier unüberschaubare Welt aus zahllosen Fotografien, Gemälden, Videos, Texten und gesammelten Gegenständen aus dem Archiv von Helmut und Johanna Kandl zeigt die Landesgalerie Niederösterreich in Krems in der Schau "Viva Archiva!". "Das Künstlerpaar ist ein kritischer Beobachter unserer Zeit", so Kurator Günther Oberhollenzer.

Tausende Bücher

Multimediale Settings, thematische Vielfalt und oft auch eine Portion spielerische Ironie machen den Ausstellungsrundgang zu einer unerschöpflichen Fundgrube, in der "Forschung und künstlerische Arbeit sich mit persönlichen Geschichten zur großen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte verbinden", konstatiert Christian Bauer, künstlerischer Direktor der Landesgalerie. Und Oberhollenzer, der bereits 2015 eine Personale zu Johanna Kandl im Essl Museum gestaltet hat, ergänzt das Faszinosum ungebrochenen Interesses, "Neues zu entdecken und sich fern von irgendwelchen Moden oder Trends der zeitgenössischen Kunstszene ganz auf ihr Gespür zu verlassen".

Die ausgestellten Objekte seien großteils "Relikte aus Projekten", erklärte Helmut Kandl bei der Presseführung am Freitag. Hunderttausende Fotos, tausende Bücher, circa 2.000 Stunden an Videomaterial, Zeitungsausschnitte, Tonaufnahmen, Objekte, Dokumente von Reisen und eben "Relikte" haben sich zu einem riesigen archivarischen Fundus angesammelt, aus dem heraus Arbeiten entstehen, manchmal auch erst nach Jahren.