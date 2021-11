Epidemiologe Gartlehner unter meistzitierten Forschern weltweit

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Insgesamt 6.602 Personen aus mehr als 70 Ländern erhielten die Auszeichnung „Highly Cited Researchers 2021“. Darunter befinden sich 41 Forscher sowie zwei Forscherinnen, welche in Österreich tätig sind.