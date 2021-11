Wandern in der Wachau: Die schönsten Herbstrouten in und um Krems

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Tolle Aussichtspunkte, bunte Blätter wohin das Auge reicht und kalte Winterluft im Anmarsch. Der Herbst lädt mit sonnigen Wochenenden und dem Rauschen der gefallenen Blätter Bewegungsfreudige zum Wandern und Spazieren ein. Wer in der malerischen Wachau zu Hause ist, dem bieten sich unzählige Möglichkeiten, die Region aus unterschiedlichen Blickwinkeln kennenzulernen. Natürlich können jene, die die Wachau nicht ihr Zuhause nennen, auch auf einen Ausflug vorbeischauen.

Wo man in Krems und der Wachau den goldenen Herbst am besten genießen kann, erfahren Sie im folgenden.

Rauf zur Ferdinand-Warte

Den Start macht eine 12 Kilometer lange Route von Stein-Mautern über die Mautener Brücke, zur Ferdinand-Warte und wieder zurück. Sie eignet sich besonders gut für motivierte Wanderer mit einer guten Grundkondition. In den dreieinhalb Stunden kommt man außerdem bei einem kulinarischen Highlight vorbei. Das Café Maria in Mautern ist bekannt für seine Schaubackstube und die nach Familienrezept gebackenen Schaumrollen.