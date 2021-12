Take-Away & Lieferservice: Kremser Lokale im Lockdown

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Im vierten Lockdown wird nicht mehr so gerne zum Kochlöffel gegriffen, wie im ersten. Die Motivation neue Gerichte und Rezepte auszuprobieren sinkt. Lieber möchte man in Lokalen sitzen, seine sozialen Kontakte pflegen und köstliches Essen genießen. Da dies allerdings momentan nicht möglich ist, muss man sich mit den Liefer- und Abholangeboten der Restaurants zufrieden geben. Der KURIER hat eine Auswahl von Take-Away-Möglichkeiten in Krems zusammengestellt:

Willkommen im Hipster-Himmel

Kremser Studierende und Liebhaber der modernen und gesunden Küche kennen das Moyome nur allzu gut. Auch während des Lockdowns ist das Hipster-Lokal in der Oberen Landstraße für seine Gäste da. Unter der Woche gibt es ein meist fleischloses Mittagsmenü, zusätzlich zur Auswahl der facettenreichen Take-Away Karte. Jeden Samstag kann man sich auf Vorbestellung zwischen 9 und 11 Uhr die Moyome MUNCH Box abholen. Die Box bietet eine große Auswahl an frischen und selbstgemachten Köstlichkeiten für jeden Geschmack. Es werden mindestens vier Personen davon satt.