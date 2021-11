Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Der vierte Lockdown trifft vor allem den Handel besonders hart. Kurz bevor das jährliche Weihnachtsgeschäft so richtig in die Gänge kommt, muss ein Großteil der Kremser Geschäfte seine Pforten geschlossen halten.

Viele Geschäftstreibende haben allerdings aus den vorhergegangenen Lockdowns gelernt und erhalten mittels "Click & Collect" ihren Verkauf teilweise aufrecht. Eine Auswahl an Geschäften, welche ihre Waren auch online anbieten, finden Sie im Folgenden.

Lockdown-Lesestoff garantiert

Die Karl Schmidl Buchhandlung in der Oberen Landstraße bietet auch während dem vierten bundesweiten Corona-Lockdown ihre Dienste an. Bücher können ganz einfach per Mail an schmidl@book.at bestellt werden. Sobald sie eingetroffen sind, wird man per SMS verständigt und kann die Bücher direkt in der Buchhandlung abholen.