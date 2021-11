Gourmet-Einkauf bei der Kremser „Käseheldin“

Expertin

Doch auch schon vor dem Jahr 2019 war Eva Scharnagl eine Käseexpertin. Nach der Matura verschlug es sie in angesehene Gastronomiebetriebe in Deutschland und Österreich. Dort wurde ihr schnell die Verantwortung über den Käsewagen zugeteilt. Durch ihre Ausbildung zur Käsesommelière in Zell am See konnte sie ihr Interesse noch intensivieren.

Als die Jungunternehmerin dann in ihre Heimatregion, die Wachau, zurückkehrte, legte sie selbst großen Wert darauf hochwertigen Käse zu essen. „Um an ausgewählte Käsespezialitäten zu kommen, musste ich immer nach Wien fahren und das wollte ich irgendwann nicht mehr“, so Scharnagl. Daraufhin entwickelte sie die Idee eines mobilen Käsewagens. Von April bis Ende Oktober bot die Käsekennerin eine von ihr zusammengestellte Auswahl an erstklassigem Käse am Genussmarkt in Krems an.