Kremser Wachtmeisterin als „Lichtblick in einer leidvollen Zeit“

„Noch in der Haftzeit zeichneten und bastelten Gefangene Karten für ,ihre‘ Aufseherin“, so Streibel. Gleich 17 Gefangene hatten sich 1942 auf einem selbst gebastelten Herz für ihre Wachtmeisterin verewigt. „Sie waren der Lichtblick in unserer leidvollen Zeit“ oder aber auch „Von Opfern lebt die Liebe. Ihre unparteiische Gerechtigkeit war uns Hilfe & Trost“ ist darauf zu lesen.

„Auffallend an dieser Dankbarkeit ist, dass die Gefangenen dies noch während der Haftzeit ,ihrer‘ Aufseherin mitteilten“, betont Streibel, dass Stocker bereits nach wenigen Monaten das Vertrauen der Inhaftierten gewonnen hatte.

Rettung im Gartenhaus

Stockers Nächstenliebe endete aber nicht in der Haftanstalt. Zu Kriegsende versteckte die Wachtmeisterin die politische Gefangene Maria Polak in ihrem Gartenhaus, damit die SS sie nicht noch als Exempel ermorden konnte. Durch dieses Eingreifen überlebte Polak den Krieg.

„Da es nicht viele Menschen gegeben hat, die in der Zeit des Nationalsozialismus Zivilcourage und Menschlichkeit gezeigt haben, möchte ich Frau Hedwig Stocker auch geehrt wissen“, erzählt Streibel. Deshalb stellt er im Juni diesen Jahres ein Ansuchen an die Stadt Krems, dass ein bisher namenloser Park in Stein nach ihr benannt werden sollte. Seit Oktober trägt die Grünfläche in unmittelbarer Nähe des Landesgerichts den Namen Hedwig-Stocker-Park.