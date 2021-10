Köstlich, aber vergriffen: Heimische Maroni

80 Prozent Importe

Laut Landwirtschaftsministerium geht man in der Steiermark in zehn Jahren von einem Ertragspotenzial von 400 Tonnen aus. Bis dahin werden aber auch weiterhin nicht alle Anfragen bearbeitet werden können. „Ich werde regelmäßig von Großhändlern oder Maroni-Brätern kontaktiert. Bisher habe ich sie aber noch nie bedienen können“, sagt Thünauer.

Italien als Importland

Woher kommen dann aber die Maroni, die am Weihnachtsmarkt in unseren Stanitzeln landen? Österreich konsumiert pro Jahr drei Millionen Kilo Edelkastanien. Mehr als 80 Prozent, also rund 2,5 Millionen Kilo davon, werden importiert. Die mit Abstand meisten Importe, knapp 90 Prozent, stammen aus Italien.

Aber auch spanische, portugiesische und französische Maroni landen in unserem Stanitzel. Und obwohl der Andrang auf heimische Maroni riesig ist, wird sich die Herkunft der gekauften Maroni so schnell nicht ändern. „Der Markt für österreichische Maroni-Bauern ist noch groß“, erklärt Thünauer.