Schatzkammer des Deutschen Ordens wieder geöffnet

Nach mehr als eineinhalb Jahren pandemiebedingter Schließung wird am 2. November 2021 die Schatzkammer im Wiener Deutschordenshaus in der Singerstraße 7 ihre Kunstwerke der breiten Öffentlichkeit wieder zugänglich machen.

Die Generalprobe sei bereits erfolgreich mit 72 Besuchern am Tag des Denkmals (26. September) und 502 bei der Langen Nacht der Museen (2. Oktober) erfolgt, heißt es in einer Ankündigung der Ordensgemeinschaft: "Die herausragenden Kostbarkeiten warten nun darauf, sich bewundern zu lassen, um so wieder zum Leben erweckt zu werden."