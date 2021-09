Wofür die katholische Kirche Ritter braucht

Der Ritterorden hat in Österreich an der Spitze einen weltlichen und einen geistlichen Führer. Auf der einen Seite den Großprior, auf der anderen Seite den Statthalter. Letzterer wird in Österreich ernannt. Wer Großprior ist, wird in Rom entschieden. Derzeit ist es Raimund Schreier, der Abt von Wilten. Vor ihm hatte der Vatikan den ehemaligen Salzburger Erzbischof Alois Kothgasser eingesetzt.

Der Ritterorden ist zwar auf das Heilige Land fokussiert, setzt sich aber natürlich auch mit dem Glauben in Österreich auseinander. Karl Lengheimer etwa beurteilt in der Kirche bunt die Stellung des christlichen Glaubens in Österreich so: „Ich denke, dass wir in Österreich eine Säkularisierung haben, mit der Auswirkung, dass gewisse Bräuche, vor allem in den Städten aber auch immer mehr am Land, wie etwa der sonntägliche Kirchenbesuch abgenommen haben. Das große Problem scheint aber zu sein, dass es nicht nur in der Kirche, sondern auch im Staat und in der Gesellschaft zentrifugale Bewegungen gibt.“ Überraschend ist, dass der Ritterorden dennoch einen Mitgliederzuwachs verzeichnet.