ALS: 2.840 Kilometer gegen eine tödliche Krankheit

Rund 900 Österreicher leiden unter der unheilbaren Krankheit ALS. Die Chance, daran zu erkranken, ist tatsächlich nur ebenso hoch wie jene auf einen Lotto-Sechser. Wer die Krankheit bekommt, hat ab der Diagnose etwa eine Lebenserwartung von rund drei Jahren. Medizin dagegen gibt es praktisch keine.

Bekannt wurde die Krankheit vor allem durch den Physiker Stephen Hawking, der mit ihr sogar mehrere Jahrzehnte überlebte. ALS wird auch als die Krankheit mit den tausend Gesichtern bezeichnet, weshalb es sehr unterschiedliche Verläufe gibt – sowohl was die Lebenserwartung als auch den Fortschritt der Muskelschwäche betrifft. Die Nerven werden in Mitleidenschaft gezogen – und damit die Muskeln. Diese fallen nach und nach aus, am Ende auch jene in der Lunge.