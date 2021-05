Das bleibt von Stephen Hawking

Woran denken Sie, wenn Sie Stephen Hawking hören? An seinen Rollstuhl? Seinen Sprachcomputer? Gemeinsam mit seiner Büroausstattung und persönlichen Gegenstände geht beides an das Science Museum in der britischen Hauptstadt. Einige ausgewählte Stücke sollen dort schon ab 2022 ausgestellt werden.

Die britische Regierung hat ein Abkommen mit der Universitätsbibliothek und dem Londoner Science Museum geschlossen, um das Archiv und die gesamte Büroausstattung des weltbekannten Wissenschaftlers für die Nachwelt zu erhalten. Hawkings Archiv, das aus 10.000 Seiten an wissenschaftlichen und persönlichen Aufzeichnungen besteht, bleibt der Einigung zufolge an der Universität Cambridge.

Hawkings Kinder Lucy, Tim und Robert begrüßten die Einigung. „Wir sind sehr erfreut, dass diese beiden bedeutenden Institutionen das Lebenswerk unseres Vater für zukünftige Generationen erhalten und sein Vermächtnis einem größtmöglichen Publikum zugänglich machen werden.“ Ihr Vater habe immer fest an einen freien Zugang zur Wissenschaft für alle Menschen geglaubt.