Die Spezialisten unter den Wiener Gärtnern

Mit dem Streit um die Traditionsgärtnerei Ganger in der Donaustadt ist wieder einmal klar geworden, welch große Rolle Landwirtschaft in Wien spielt. Wie berichtet, droht der Betrieb in der Aspernstraße, bekannt für Gemüse und Blumen, seine Grundstücke an den Wohnbau zu verlieren.

Solche Probleme quälen Ursula Kujal und Harald Thiesz aus Simmering nicht. Als sie 2006 ihren Betrieb gründeten, wollten sie es anders machen als die anderen Gärtner. Die Erkenntnis kam den beiden, als sie auf einem brach liegenden Pachtgrund von Thiesz gleich neben dem Schloss Neugebäude standen – frisch verliebt und voller Tatendrang.

Als Lehrer kennengelernt

Kennengelernt hatten sie einander in der Berufsschule für Gartenbau und Floristik in Kagran – als Lehrer. „Ich habe sofort gemerkt, dass es sich bei dem Areal neben dem Schloss Neugebäude um einen Kraftplatz handelt“, sagt Kujal, die aus einer Dynastie von Landschaftsarchitekten stammt. Bei der Adresse „Am Himmelreich“ zweifelte niemand, dass es sich wahrlich um einen besonderen Ort handeln musste.