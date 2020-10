Die Wiener Stadtlandwirte sind in Bedrängnis

Die meisten davon befinden sich am Stadtrand: In der Donaustadt, in Floridsdorf und in Favoriten liegen die großen Ackerflächen, insgesamt sind es wien-weit 4.500 Hektar.

In Simmering sind riesige Gärtnereien beheimatet. Und in Floridsdorf, Döbling und Liesing finden sich die Weinbaugebiete. 700 Hektar mit 140 Weinbaubetrieben sind es – das entspricht der Fläche der Bezirke 6, 7, 8 und 9 zusammen.