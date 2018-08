Urbane Bauern versorgen Städter mit frischen Pilzen

Wo die Supermarkt-Pilze wachsen

Schwammerl-Handel. Über 90 Prozent der Speisepilze werden importiert

Vergangenes Jahr aß jeder Österreicher rund zwei Kilo Pilze. Nur ein Bruchteil davon war im Inland gewachsen: Der Selbstversorgungsgrad bei Pilzen beträgt hierzulande lediglich acht Prozent.

Champignons und Austernpilze, die in Supermärkten erhältlich sind, würden etwa in Zuchtbetrieben gezogen, erklärt Ruggiero-Savino Rizzi, in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) für den Obst- und Gemüsegroßhandel verantwortlich. „Sie kommen fast nur aus Österreich.“ Eierschwammerl und Steinpilze hingegen würden in den Wäldern geerntet werden – allerdings eher selten in heimischen. Rizzi: „Die Nachfrage ist größer als das Angebot.“ 2017 wurden laut Statistik Austria über 1550 Tonnen Eierschwammerl aus dem Ausland bezogen – vor allem aus Litauen (24 Prozent), Russland (16 Prozent) und Serbien (zwölf Prozent). „Es gibt dort Sammelstellen, die die Schwammerl gleich verpacken und an den Handel liefern“, erklärt Rizzi.

Wer in den österreichischen Forsten in großem Stil Pilze sammeln will, benötigt generell die Zustimmung des Waldeigentümers, in Form einer entgeltlich erteilten Schwammerl-Lizenz oder -Vignette. Je nach Bundesland kann zusätzlich eine Bewilligung der Naturschutzbehörde erforderlich sein – oder aber die Ernte von über zwei Kilo Pilzen pro Person und Tag untersagt sein. Letztere Grenze gilt nach dem bundesweiten Forstgesetz für Schwammerlsucher ohne Lizenz. Bei Verstößen sind bis zu 150 Euro Verwaltungsstrafe fällig.