Lebensmittel: So hat Corona das Einkaufen verändert

Was Michael Blass besonders am Herzen liegt: Die Lebensmittelversorgung in Österreich wird zu fast 97 Prozent als sehr gut oder eher gut bezeichnet. Und: Für die Zeit nach der Krise haben sich die Befragten vorgenommen, Gewohnheiten zu ändern. Die Top-Antworten dabei: stärker auf Hygiene achten, mehr heimische Lebensmittel und mehr Produkte direkt beim Bauern kaufen. "Das kann optimistisch stimmen", sagt Blass. Wenn nur die Hälfte der guten Vorsätze umgesetzt werden, "ist das gut für die heimische Landwirtschaft".

Abgepackt

Was Blass außerhalb der Umfrage registriert hat: Der Absatz von abgepackter Wurst hat deutlich zugelegt. "Da ist Selbstbedienung sicher im Vorteil gegenüber der Theke, die holt jetzt aber wieder auf." Zudem: "Die Aktionitis hat nicht nachgelassen, das ist schade." Allerdings seien auch viele Konsumenten auf Aktionen angewiesen. In Zeiten rapid steigender Arbeitslosigkeit vielleicht noch viel mehr als früher.