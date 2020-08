Die ÖVP-Klubchefin, die sich mehr grüne Politik wünscht

Bei der Wien-Wahl kandidiert die 32-jährige Döblingerin auf Platz 6 der türkisen Landesliste. In der Vergangenheit wurde sie immer wieder als mögliche Planungsstadträtin genannt, falls die ÖVP wieder in die Wiener Stadtregierung kommt.

An der rot-grünen Stadtplanung hat Olischar einiges auszusetzen: „Es fehlt eine Vision, wie sich die Stadt baulich weiterentwickeln soll.“ In den Randbezirken „poppen Neubauten wie die Schwammerl aus dem Boden, die Projekte sind aber völlig unkoordiniert.“ Das führe zu Problemen, etwa mit der Verkehrsinfrastruktur in den Stadtentwicklungsgebieten.

Rot-Grün arbeite in der Stadtplanung „wie mit dem Keksausstecher“: „Es wird nur bis zur Grenze des jeweiligen Projekts gedacht, das Umfeld wird nicht einbezogen.“