Blümel präsentiert sein Team: "Wer in Wien antritt, will regieren"

Ein Wahlziel in Zahlen wollte Blümel nicht nennen. Ziel sei lediglich, "den größten Zugewinn aller antretenden Parteien" zu schaffen.

Ob er sich tatsächlich eine Rückkehr nach Wien vorstellen kann, ließ er offen."Zuerst wird gewählt, dann gezählt, dann verhandelt", sagte Blümel. Klar sei aber auch: "Wer in Wien antritt, will in Wien regieren."