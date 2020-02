Gernot Blümel: „Rot-Grün wäre Niederlage für die Wiener“

Sie treten mit dem Slogan „Für ein neues Wien“ an. Was wäre an Ihrem neuen Wien so anders als am alten?

Etwa das Gesundheitssystem. Der Krankenanstaltenverbund hängt am Magistrat, das gibt es in keinem anderen Bundesland. In Wien können per Statut der Bürgermeister, der Gemeinderat, der Stadtsenat, der zuständige Ausschuss, der zuständige Stadtrat, der Magistratsdirektor – einfach alle – hineinregieren. Ein anderes Problem ist die hohe Verschuldung der Stadt. Die wird nach den Ankündigungen von Bürgermeister Michael Ludwig, alles gratis zu machen, noch steigen. Und ich will die Zuwanderung ins Sozialsystem stoppen.

Sie sagen, dass Sie Bürgermeister werden wollen.

100 Jahre „Rotes Wien“ sind genug. Die SPÖ ist auf allen Ebenen in der Krise und weiß nicht, wohin. Sicherungshaft ja – oder nein? Willkommenskultur ja – oder nein? Zwischen die Positionen von Ludwig und Doskozil passt das ganze Parteienspektrum.

Also stehen Sie nun als Bürgermeister zur Verfügung?

Ziel ist, Wien neu zu regieren. Aber lassen wir die Kirche im Dorf – die Wiener ÖVP startet von einem niedrigen Niveau.

Wäre es eine persönliche Niederlage für Sie, wenn die SPÖ weiterregiert?

Wenn Rot-Grün weiterregiert, wäre es vor allem eine Niederlage für die Wienerinnen und Wiener. Die Schulden haben sich unter Rot-Grün mehr als verdoppelt. Jeder Haushalt zahlt 270 Euro mehr an Gebühren, die Zahl der Mindestsicherungsbezieher ist um 70 Prozent gestiegen. Niemand kann Interesse haben, dass es so weitergeht.

Sie kritisieren, dass die Bezirke derzeit finanziell ausgehungert werden. Momentan ist alles zentralisiert im Rathaus, damit die SPÖ alles in der Hand hat. Die Bezirkspolitiker sind aber die, die in den Grätzeln unterwegs sind und wissen, wo der Schuh drückt. Die Bezirksbudgets sind derzeit so konzipiert, dass sie, sobald sie zur Verfügung stehen, bereits zu 100 Prozent verplant sind. Da müssen wir mehr Spielraum schaffen.