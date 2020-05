Wie die Wiener ÖVP die Bezirke aufpolieren will

Rund um die Kennedybrücke in Hietzing fehle ein Verkehrskonzept, bei der U3-Station Stephansplatz gibt es immer noch keinen zweiten Lift. Das Palais Schönborn verfalle. Und zwischen Spittelau und Heiligenstadt brauche es eine weitere U4-Station.

All das in Angriff zu nehmen, ist aus Sicht der vier Wiener ÖVP-Bezirke überfällig. Gescheitert sei es bisher allein am Geld.

Gernot Blümel, Chef der Wiener ÖVP und Finanzminister, hätte eine Lösung parat: Aus den 238 Millionen Euro, die die Stadt in der Corona-Krise vom Bund bekommt, solle jeder Bezirk eine „Grätzel-Million“ für den öffentlichen Raum erhalten.

Freilich: Wie das Geld vom Bund in Wien verwendet wird, das entscheidet die SPÖ.

Neben dem „Geldgeber“ Blümel traten am Mittwoch alle vier ÖVP-Bezirksvorsteher als „Ideengeber“ auf. Viele der genannten Ideen sind nicht zum ersten Mal ein Thema.