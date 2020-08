Blümel geht nur nach Wien, wenn er mitregiert

So deutlich war ÖVP-Spitzenkandidat und Finanzminister Gernot Blümel - wenn auch erst nach mehreren Nachfragen - selten. Und zwar auf die Frage, ob er nur in die Stadtpolitik wechselt, wenn er ein Regierungsamt bekommt. Die Antwort gab es Dienstagabend im ZiB2-Interview. "Ich möchte dort tätig sein, wo ich möglichst viel gestalten kann."

"Das ist in der Regierung einfacher möglich als in der Opposition", sagte er. Und als Moderator Armin Wolf nachbohrte: "Wien nur in der Regierung oder Bundesregierung?", antwortete Blümel: "Das sind die wahrscheinlichsten Optionen".

An den Wechsel in den Gemeinderat denkt er nicht. Er wolle dort sein, „wo ich möglichst viel für meine Heimatstadt Wien tun kann“ - und in der Regierung könne man mehr mitgestalten.