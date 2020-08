Finanzminister Blümel: „Wir waren nie Nulldefizit-Fetischisten“

KURIER: Herr Finanzminister, am 18. März hatte der Kanzler einen Auftritt. Wissen Sie noch, was er bei diesem Anlass gesagt hat?

Gernot Blümel: Am 18. März? Wahrscheinlich „koste es, was es wolle“.

Richtig.

Das weiß ich deswegen, weil das der Tag der Budgetrede gewesen wäre, die dann nicht stattgefunden hat, und das geschah meines Wissens zum ersten Mal in der 2. Republik.

Jetzt erstellen Sie gerade wieder ein Budget, das erste detaillierte Krisenbudget. Gilt dieser Grundsatz „Koste es, was es wolle“ noch?

Es geht darum, dass wir das Geld zur Verfügung stellen wollen, das es braucht, damit Österreich gut durch diese Krise kommt. Die gute Nachricht ist, wir können uns das leisten, weil wir die letzten Jahre ordentlich gehaushaltet haben, weil wir ein guter Schuldner sind. Das sieht man auch an den Kapitalkosten. Die Märkte vertrauen Österreich, dass wir das Geld zurückzahlen. Aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um staatlich zu intervenieren.

Wir haben in Ihrem Vorzimmer ein Buch von Friedrich Hayek (sh. Infokasten re.) liegen gesehen. Was Sie gerade sinngemäß gesagt haben – Spare in der guten Zeit, so hast du in der Not – ist jedoch lupenreiner Keynesianismus. Haben Sie Ihren Keynes inzwischen gelesen?

Ich habe Hayek und Keynes gelesen, und beide haben zu einem Gutteil recht. Keynes kurzfristig, wenn es eine Krise gibt, und Hayek langfristig. In einer Situation wie jetzt zu sagen, da darf der Staat nicht intervenieren, das muss der Markt von selbst regeln, wäre absurd. Das wäre auch das Gegenteil der sozialen und ökosozialen Marktwirtschaft, die wir seit Jahrzehnten in Österreich leben. Jetzt ist der genau richtige Zeitpunkt zu intervenieren. Denn wir werden nur gut durch die Krise kommen, wenn wir es schaffen, möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten und möglichst viele Unternehmen, die aufgrund der Krise ein Problem haben, durchzutragen. Hayek hat aber recht, wenn er sagt, dass man das langfristig nicht so aufrecht erhalten kann.