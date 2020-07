Androsch: „Kreisky dreht sich im Grab um“

Politik inhaltsloser Inszenierungen und Selbstdarstellungen betrifft ja nicht nur die Sozialdemokratie, aber in ihren Wirkungen ganz besonders – in Österreich, Deutschland und anderen Ländern. Da ich schicksalshaft das Glück hatte, in dieser erfolgreichsten Periode in der 130-jährigen Geschichte der österreichischen Sozialdemokratie gestaltend mit dabei zu sein, ist das besonders schmerzhaft. Wir brauchen einen Aufbruch, weil wir im digitalen Zeitalter angelangt sind, weil es um die Alterung der Gesellschaft geht, weil die Klima- und Migrationsfrage eine große Rolle spielen und lange nicht beachtet wurden. Und weil wir jetzt in einer Gesundheitskrise stecken, wo die SPÖ Alternativen im Umgang mit ihr stärker aufzeigen könnte.

Kreisky propagierte „Leistung, Aufstieg, Sicherheit“. Heutige Slogans heißen: „Hol dir, was dir zusteht“. Wenn man an seine Nachfolger bis Rendi-Wagner denkt, dreht sich der „Alte“ nicht jeden Tag im Grab um?

Wenn man sich das so vorstellen möchte, kann er sich nur im Grab umdrehen, wenngleich er schon nach seinem Ausscheiden aus der aktiven Politik mit allem Möglichen unzufrieden war. Aber seine Haltung war dann schon von seiner zunehmenden Kränklichkeit bestimmt. Gewisse Entwicklungen wollte er nicht zur Kenntnis nehmen, etwa den Strukturwandel in der Industrie. Da hat Kreisky geglaubt, man kann an der Verstaatlichten so, wie sie ist und mit all ihren Beschäftigten festhalten. Das musste dann erst später mit 100 Milliarden Schilling – letztlich erfolgreich – saniert werden.

Die erste Absolute 1971 errang Kreisky mit dem Slogan: „Lasst Kreisky und sein Team arbeiten“. Sie waren im Team der Jungstar, Kreiskys politischer Ziehsohn und Kronprinz. Später kam es zum Bruch, Ihr Verhältnis blieb zeitlebens schwer belastet. Erst zum Schluss sagte er: „Aber ein Kaliber war er schon.“ Haben Sie Ihren Frieden gefunden mit Kreisky?

Ich für meinen Teil schon, für ihn kann ich nicht sprechen. Ich habe den gesunden Kreisky im höchsten Maße schätzen gelernt. Es war von ihm zum Beispiel mehr als mutig, mich damals mit 32 zum Finanzminister zu machen. Ob das durch seine fortschreitende Krankheit oder durch meine zunehmend selbstbewusste Selbstständigkeit negativ beeinflusst wurde oder auch durch meinen guten Kontakt zum damaligen ÖGB-Präsidenten Anton Benya, sei dahin gestellt.

In der Kreisky-Ära gelangen wesentliche Reformen. Kreisky als Ermöglicher, Androsch, Broda, Firnberg die Verwirklicher. An den Schattenseiten des „Sonnenkönigs“ kommt man aber nicht vorbei: von der Verstaatlichtenpolitik bis zu seinem Narzissmus im Persönlichen. Was überwiegt für Sie?