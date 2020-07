Rendi-Wagner: "Man sollte Auslandsurlaubern kein schlechtes Gewissen machen"

Die große Befürchtung der Eltern ist, dass die Schulen im Herbst wieder auf Homeschooling umsteigen. Sind Sie für Schließungen?

Was alle Studien zeigen, ist, dass Kinder keine große Rolle bei der Virus-Übertragung spielen. Das sollte man auch berücksichtigen. Wir müssen danach trachten, im schulischen Bereich zur Normalität zurückzukommen. Volksschule und Unterstufen sollen offenbleiben. Die Bildungslücke, die wir durch Homeschooling produzieren, werden wir nur schwer wieder füllen können. Es ist auch wichtig, im Herbst keine Betreuungsprobleme zu schaffen. Viele Mütter und Väter haben ihren Urlaub schon aufgebraucht.

Die SPÖ fordert eine Generalamnestie für die verhängten Corona-Strafen. Was bedeutet das für jene, die die Quarantäne gebrochen haben?

Die Quarantäne ist natürlich einzuhalten, hier geht es um die Gefährdung der öffentlichen Gesundheit. Die Generalamnestie umfasst nur jene Fälle, bei denen Landesverwaltungsgerichte eine Unrechtmäßigkeit festgestellt haben. Die Regierung hat durch zum Teil falsche oder übertriebene Aussagen für Verwirrung gesorgt darüber, was erlaubt ist und was nicht.

Sie werden einen Teil Ihres Urlaubs in Zypern verbringen. Ist es dort sicher genug? Diesen Urlaub habe ich meinen Töchtern versprochen, falls es die Umstände erlauben. Es gab in Zypern insgesamt ungefähr 1.000 Fälle und derzeit gibt es ein bis zwei Infizierte pro Tag. In Österreich gibt es täglich rund 100. Aber ich halte nichts davon, dass den Österreichern, die ihren Urlaub im Ausland geplant haben, ein schlechtes Gewissen gemacht wird. Die Hygiene- und Abstandsmaßnahmen sind in Kärnten ebenso einzuhalten wie auf Zypern, in Griechenland oder in Italien.

Und Sie vertrauen darauf, dass auf Zypern ausreichend getestet wird?

Ich weiß, dass in Österreich nicht genug getestet wird. Von den angekündigten 15.000 Tests pro Tag sind wir weit entfernt. Die ein bis zwei Infektionen pro Tag ist die internationale Statistik .