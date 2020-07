SPÖ: Auch Wien gegen Rendi-Wagners 4-Tage-Woche

80 Prozent der Arbeit bei 95 Prozent des Lohns: Mit ihrem Vorschlag für eine freiwillige 4-Tage-Woche hat SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner – nicht unbedingt überraschend – die Interessenvertreter der Wirtschaft gegen sich aufgebracht. Industriellenvereinigung und Wirtschaftskammer halten die Reduktion der Arbeitszeit für kein probates Mittel, um erfolgreich durch die Krise zu manövrieren. Im ÖVP-nahen Wirtschaftsbund sprach man abschätzig von einem „Sozialisteneintopf“ – aber „aufg’wärmt schmeckt nur Gulasch gut“, kritisierte Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger.

In den SPÖ-nahen Gewerkschaften und Teilen der Sozialdemokratie kann man dem Konzept der 4-Tage-Woche durchaus Positives abgewinnen.

Eines der dort gebrachten Argumente geht so: Durch die Entlastung würde die Produktivität der Mitarbeiter wieder steigen. Zudem sei ja angedacht, dass sich AMS, öffentliche Hand und Unternehmen die Kosten für die Arbeitszeitreduktion dritteln – die finanzielle Belastung der Unternehmer sei also überschaubar.

Genau in diese Richtung wiederholte am Montag auch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner bei der Klubklausur der SPÖ-Parlamentsfraktion die Forderung. Die 4-Tage-Woche ist ein wesentlicher Punkt im sozialdemokratischen „Kraftpaket“, in dem die Bundespartei ihre politischen Forderungen für die Krisenbewältigung gesammelt hat.