Rendi-Wagner will mit einem „Kraftpaket Österreich“ punkten

Pamela Rendi-Wagner kehrt zurück an einen Ort, den sie mit einem Sieg verbindet: die Marx-Halle in Wien-Landstraße. Hier hat sie Anfang Mai das Ergebnis der Mitgliederbefragung und die überraschend hohe Zustimmung von 71,4 Prozent zu ihrer Person verkündet; hier will sie heute, Montag, fortsetzen: „Kraftpaket Österreich“ heißt der Maßnahmenkatalog, der im Zuge einer Klausur des SPÖ-Parlamentsklubs präsentiert werden soll.

Im Mittelpunkt des Treffens steht Rendi-Wagners Rede. Und in dieser, so viel ist vorab klar, will die Parteichefin darlegen, was eine SPÖ in der Bundesregierung anders und besser machen würde, um durch die Covid-19-Krise zu steuern.