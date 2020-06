Doskozil „boykottiert“ Nehammers Grenzschutzübung: „Nur Showpolitik“

Er, Doskozil, würde sofort nach Wien fahren – aber es gäbe keine Einladung zu einem Gespräch. Im Gegenteil: „Dem burgenländischen Landespolizeidirektor wird vom Ministerium ein Maulkorb verpasst, er darf Probleme nicht mehr ansprechen.“

Nun ist es nicht weiter überraschend, dass ein SPÖ-Landeshauptmann Kritik an einer ÖVP-geführten Bundesregierung übt. Bemerkenswert ist aber, dass Doskozil die Grünen bewusst ausnimmt. „Es ist bekannt, dass wir viel inhaltliche Kritik am 1-2-3-Ticket der Regierung hatten und haben“, sagt Doskozil. Ministerin Gewessler habe daraufhin ein Gespräch angeboten. „Und wir werden am 24. Juli sachlich über alles reden. So macht man das.“