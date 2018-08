"Puma": Kickls Grenzschutzübung kostete mehr als halbe Million Euro

20 Minuten dauerte die Vorstellung von „Pro Borders“. Das war jene Übung Ende Juni am Grenzübergang Spielfeld, zu der Innen- und Verteidigungsministerium Hunderte Beamte abkommandierten. Damit sollte laut der Regierung "ein klares Signal an die Welt hinaus" gesendet werden, wie Österreich mit Flüchtlingen an der Grenze umgehen wolle. Unter anderem mit einer eigenen Grenzschutztruppe, "Puma" genannt.

Diese 20 Minuten kosteten eine satte halbe Million Euro. Und damit fast doppelt so viel wie bisher bekannt: Vier Tage nach dem medial inszenierten Planspiel bezifferte das Innenministerium seinen Kostenanteil nämlich noch mit 205.000 Euro.