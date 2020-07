SPÖ-Hanke: Autofreie Innenstadt nicht vor der Wahl

Während SPÖ-Sozialstadtrat Peter Hacker gerne gegen die Regierung poltert, zieht Finanzstadtrat Peter Hanke eher mit ruhiger Hand die Fäden, um die Corona-Krise zu bewältigen. Er kündigt ein neues Hilfspaket an. Und erteilt der autofreien Innenstadt eine klare Absage.

KURIER: Herr Hanke, Sie als Finanz- und Wirtschaftsstadtrat sind eine wichtige Schlüsselfigur für die Wien-Wahl. Im Wahlkampf wird die wirtschaftliche Bewältigung der Corona-Krise im Mittelpunkt stehen. Bis jetzt hat die Stadt Wien 150 Millionen Euro an Unterstützungspakten geschnürt. Werden Sie noch mehr Geld in die Hand nehmen?

Peter Hanke: Wir werden uns im Juli und August die stark betroffenen Branchen wie die Hotellerie, die Touristik und die Nachtwirtschaft genau anschauen. Es wird ein klares Signal geben, dass wir Seite an Seite mit der Wirtschaft arbeiten. Mit den 150 Millionen Euro werden wir noch nicht unser Auslangen gefunden haben. Hier werden wir nochmals nachschärfen, um die Konjunktur zu unterstützen. Wir können es nur additiv zu den Leistungen des Bundes machen, denn sonst müsste man sich entscheiden, ob man eine Landes- oder Bundesunterstützung nimmt. Das heißt, wir müssen Wege finden, wie man das Bundespaket ergänzen kann. Bestes Beispiel ist die Homeoffice-Unterstützung, wo wir Betriebe innerhalb von wenigen Tagen mit 15 Millionen Euro oder 10.000 Euro pro Betrieb unterstützt haben.

Was kann sich Wien noch leisten, denn die Erträge aus dem Finanzausgleich werden schrumpfen. Wie groß wird das Loch sein ?

Das Loch wird schon eine halbe Milliarde Euro betragen. Und es kann durchaus noch mehr werden. Zum Glück haben wir das Nulldefizit geschafft und 2019 Rücklagen von 750 Millionen Euro geschaffen. Insgesamt gibt es jetzt einen Rücklagenstand von 1,8 Milliarden Euro. Das heißt aber nicht, dass 1,8 Milliarden an Unternehmer gebracht werden, denn ich sage nicht: „Koste es, was es wolle“, sondern es muss dort eingesetzt werden, wo wir eine Unterstützung auf beiden Seiten schaffen. Wir müssen Konjunkturimpulse schaffen. Da werden wir uns einiges noch einfallen lassen.

Eine genaue Summe können Sie noch nicht nennen?

Gerade jetzt ist es wichtig, das Geld punktgenau einzusetzen. Deswegen werde ich mir jetzt nicht auf die Brust klopfen, weitere 150 Millionen Euro an Unterstützung ankündigen und am Ende sind es nur Glücksschirme, wo man den Menschen vorgaukelt, dass es eine große Menge an Geld gibt, das dann aber nicht ankommt. Für so eine Art von Politik bin ich nicht zu haben.