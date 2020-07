Hebeins Pickerl-Reform: So wird künftig in Wien geparkt

Worauf hat man sich geeinigt?

Mit einem Landesgesetz soll die Basis für eine neue Parkraumbewirtschaftung in Wien gelegt werden. Ziel ist eine möglichst einheitliche, übersichtliche Lösung, kündigt Hebein an. Die Einigung präsentierte sie gemeinsam mit SPÖ-Gemeinderat Gerhard Spitzer. Damit soll der bestehende Fleckerlteppich an unterschiedlichen, verwirrenden Regelungen in den einzelnen Bezirken beseitigt werden. Fix ist bereits: Es soll mehrere Zonen geben, wobei das Parken in der inneren Zone teurer sein wird als am Stadtrand.