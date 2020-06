Parkpickerl für ganz Simmering beschlossen

Die Ausweitung des Parkpickerls für Simmering haben FPÖ, SPÖ, Grüne und ÖVP am Mittwoch nach einem gemeinsamen Antrag in der Sitzung der Bezirksvertretung beschlossen. Ausgenommen von der flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung seien nur Industriegebiete, teilte Bezirksvorsteher Paul Stadler (FPÖ) mit. „Wie diese definiert und ob sie in die Ausweitung integriert werden, muss noch mit den Fachabteilungen diskutiert werden.“

"Schwerer Schritt"

Für ihn persönlich sei die Ausweitung des Parkpickerls auf ganz Simmering „ein schwerer Schritt“ gewesen, so Stadler. „Ich bin gegen das Abzocken der Autofahrer und für eine wienweite Lösung. Denn so ist Wien weiter ein Fleckerlteppich mit unterschiedlichen Zeiten, bei denen sich keiner mehr auskennt.“ Von Verkehrsstadträtin Birgit Hebein (Grüne) erhoffe er sich eine baldige, einheitliche Lösung.