Keine Parkpickerl-Reform vor der Wien-Wahl

Einig ist man sich freilich auch darin, dass der Teufel im Detail steckt. Etwa in der Gestaltung dieser Zonen. Der SPÖ schweben deren drei vor – mit gestaffelten Tarifen. Die teuerste wäre die Innere Stadt, gefolgt von den Bezirken 2 bis 9 und 20, am wenigsten müsste man in den Bezirken am Stadtrand bezahlen. Beim Koalitionspartner ist man skeptisch: Bei allzu großen Zonen drohe der Binnenverkehr stark zuzunehmen, gibt eine Hebein-Sprecherin zu bedenken.

Eine große Herausforderung wird auch die Bereitstellung für genügend Parkraum für die Einpendler werden. "Hebein hat eine Stellplatz- und Garagenplatz-Erhebung angekündigt, damit wir wissen, wovon wir überhaupt sprechen. Leider liegen die Daten noch nicht vor", kritisiert SPÖ-Verkehrssprecher Kubik.