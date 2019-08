Parkpickerl: Wie die Grünen-Chefin das Thema zurückerobert

Eröffnen dürfte die zweite Runde nicht der – derzeit tonangebende – Bürgermeister Michael Ludwig ( SPÖ). Sondern sein kleiner Koalitionspartner. Und zwar mit einem emotionalen Thema, bei dem Ludwig den Grünen zuletzt den Rang ablaufen wollte: dem Parken.

Die Grünen-Chefin und Vizebürgermeisterin Birgit Hebein will rund ums Parkpickerl zum Runden Tisch laden – und zwar direkt nach der Nationalratswahl. Schon am 3. Oktober – also vier Tage nach der Wahl – soll das Treffen stattfinden, hat der KURIER erfahren.

Treffen mit allen Parteien

Hebein will sich da mit allen Gemeinderats-Parteien, den Bezirken und den Sozialpartnern treffen, um ihre Lösungen für die "gesamte Verkehrspolitik" zu diskutieren.

Ausgangspunkt war ein Vorstoß Ludwigs: Er forderte unlängst ein "individualisiertes Parkpickerl". Dieses solle sich nicht länger zwingend an den Bezirksgrenzen orientieren. Vielmehr solle es je nach Lebenssituation jene Zonen umfassen, in denen man tatsächlich parkt