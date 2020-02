Zwist ums Parkpickerl: Roter Groll gegen Wiener Grünen-Chefin

Nichtwiener sollen auf alle Fälle nicht gratis in Wien parken können, betont Nevrivy. Dafür müssten die Öffi-Verbindungen zwischen Wien und NÖ ausgebaut werden. "In Wien selbst funktioniert der öffentliche Verkehr sehr gut, dafür ist auch Stadträtin Ulli Sima zuständig. Bei den anderen Mobilitätsformen haben wir Schwierigkeiten", kann er sich einen weiteren Seitenhieb auf Hebein nicht verkneifen. So würde er seit Jahren vergeblich auf den Radweg-Ausbau in der Wagramer Straße warten.