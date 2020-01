Wirtschaftskammer-Chef fordert Ende des Wiener Parkpickerls

Wie lautet Ihre Kritik an der bestehenden Regelung?

Ich spiele jetzt Armin Assinger und stelle Ihnen die Millionenfrage: Wo dürfen Sie in Wien an einem Freitag um 17.30 Uhr für drei Stunden parken? A) Im 3. Bezirk. B) In einer Geschäftsstraße im 7. Bezirk. C) Im 14. Bezirk. D) Rund um die Stadthalle.

Ich weiß es nicht.

Die richtige Antwort ist C. Und sie beantwortet zugleich Ihre Frage. Wenn es eine Regelung gibt, bei der sich niemand mehr auskennt, dann muss diese Regelung weg. Die Bezirke handeln derzeit nach dem Florianiprinzip. Das Parkproblem wird seit Jahren von einem Bezirk in den anderen verschoben, aber nicht gelöst. Wer heute in einen Bezirk fährt, hat keine Ahnung, ob er wann, wie und wo parken darf.

Wie könnte eine Lösung aussehen?

Wien ist in Ringen strukturiert. Daher würde sich ein Modell mit vier Parkzonen von innen nach außen anbieten, das sich an diesen Ringen orientiert. Also eine Zone innerhalb des Rings, eine innerhalb des Gürtels, und zwei Zonen außerhalb. Wer sich ein Parkpickerl für eine der vier Zonen besorgt, der darf überall in dieser Zone parken. Je weiter drinnen, desto teurer wird das Pickerl wohl sein müssen.

Ist das Parken wirklich ein vordringliches Problem für Unternehmer?

Ja, aber es geht mir hier nicht ausschließlich um die Unternehmer. Das Durcheinander macht nicht nur ihnen, sondern auch ihren Kunden das Leben schwer, die ihre Einkäufe erledigen wollen. Ein weiteres Problem unserer Unternehmer ist sicher die mangelnde Steuergerechtigkeit, die dazu führt, dass kleine Betriebe oft sogar mehr zahlen als große Unternehmen, die ihren Steuersitz einfach ins Ausland verlagern. Ein anderes Thema ist jenes der Vorsorge und der Gesundheit. Da müssen wir intensiv über die Selbstbehalte für Unternehmer nachdenken.