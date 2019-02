Ein Ruck geht durch die Wiener SPÖ

Ruck bringt sich damit in Stellung. Er ist eine zentrale Figur im schwarzen ÖVP-Flügel, der die türkise Linie im Wien-Wahlkampf nicht goutieren wird. Je nach Wahlergebnis könnte Ruck zu einem Protagonisten im Koalitionspoker werden. Die ÖVP will in Wien mitregieren. Falls sich Türkis-Blau nicht ausgeht und sich die Neos nicht für eine Dreier-Koalition gewinnen lassen, bleibt eine Option: Rot-Türkis. Sowohl für Ludwig als auch für Blümel, der in diesem Fall in Wien bleiben will, ist die Variante mäßig attraktiv. Das leidenschaftliche Duell Stadt gegen Bund, mit dem beide Seiten gerne ihr Profil schärfen, ließe sich nicht mehr so glaubwürdig fortführen. Für Michael Ludwig wäre ein schwarzer Partner wesentlich angenehmer als ein türkiser. Und Ruck würde der Vizebürgermeister aus Sicht vieler Konservativer gut stehen.

Ruck ist kein Lauter. Keiner, der poltert. „Er mag es nicht, am laufenden Band mal dies und mal jenes zu kritisieren“, heißt es aus seinem Umfeld. Er melde sich zu Wort, wenn er eine Lösung hat. Kritik an der Regierung übte Ruck zuletzt angesichts der Pläne, Asylwerber in der Lehre abzuschieben. Blümel richtete er aus, dieser solle sich zwischen Ministeramt und Parteivorsitz in Wien entscheiden.

Die Kammer führt Ruck mit einem Kreis an Vertrauten, darunter Vize-Direktor Alexander Biach (zugleich Chef des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger) und PR-Berater Rudi Fußi. Im Haus attestiert man Ruck Fachkompetenz quer durch alle Sparten – und Machtbewusstsein: „In der Kammer sind wir wie eine Familie. Alle streiten und am Ende wird gemacht, was der Papa sagt“, pflege Ruck zu sagen.