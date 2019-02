Austrianer Michael Häupl: "Meine Frau ist Rapid-Mitglied"

Intern kann man aber schon seine Meinung deponieren, oder?

Das ist etwas anderes. Wenn jemand reden will, dann verweigere ich mich nicht. Aber Vieraugen-Gespräche sind bei mir seit jeher Vieraugen-Gespräche.

Wie sehen Sie die Sozialdemokratie in Europa? Muss Sie gegen einen Strom aktuell anschwimmen, oder handelt es sich auch um hausgemachte Fehler?

Beides, aber natürlich gibt es auch hausgemachte Fehler. Begonnen hat das Thema mit der nicht völlig klaren Abgrenzung zum Neo-Liberalismus, dieser Schröder-Kurs, der kurzfristig einen Erfolg hatte. Aber wenn du sozialdemokratische Wähler haben willst, dann musst du das auch sagen. Dann kann man aber nicht Dinge machen wie in Deutschland Hartz IV. Dort hat der Erosionsprozess begonnen, weil Deutschland die wichtigste sozialdemokratische Partei stellt. Ein ganz schwerer Fehler war auch, dass sich die Sozialdemokratie von der Gewerkschaft abspalten ließ, wie es bei der Spaltung mit den Linken geschehen ist. Also, da sind schon hausgemachte Fehler dabei. Im Süden Europas wie in Slowenien zum Beispiel ist die Sozialdemokratie von eher linkeren Strömungen völlig devastiert worden.

Lässt sich dieser Trend umkehren? Oder wird sich der Wind mit der Zeit ohnehin wieder drehen?

Es wird in erster Linie davon abhängen, was die Sozialdemokratie selbst tut. Ob sie diese Rückkehr auf die europäische Bühne schafft. Von der Kreisky-, Brandt-, Palme-Ära zu träumen ist sinnlos und zu wenig. Das war eine andere Zeit. Aber es steht außer Frage, dass die Sozialdemokratie in Europa eine Rolle spielen muss, schon allein aus Sicht sozial schwächerer Menschen. Politische Radikalisierung steht immer noch im Zusammenhang mit der Verarmung. Ich kann dann nicht jene Leute wählen, die für diese Pauperisierung verantwortlich sind. Und die Sozialdemokraten sollen wie Sozialdemokraten handeln und nicht wie Bürgerliche.